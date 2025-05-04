الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون أطلق من اليمن

أكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون الأحد وتسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة، أطلق من اليمن.



وقال الجيش في بيان: "في حوالي الساعة 9,18 صباحا، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا: "جرت محاولات عدة لاعتراض الصاروخ وتم تحديد ضربة في منطقة مطار بن غوريون" قرب تل أبيب الساحلية.