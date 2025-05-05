ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على كل الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة، زاعما أن هوليوود حل بها "الخراب" بسبب اتجاه الاستوديوهات الأميركية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "أنا أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراض أجنبية".