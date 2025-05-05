إيران تنفي مساعدة الحوثيين لتنفيذ هجومهم الصاروخي على مطار بن غوريون

نفت إيران تقديم مساعدة للحوثيين في اليمن لتنفيذ هجوم صاروخي على مطار بن غوريون في تل أبيب.



وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أنّ "تحرّك اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني كان قرارا مستقلا نابعا من شعورهم بالتضامن" مع الفلسطينيين.