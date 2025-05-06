الكرملين: الجيش الروسي سيرد على أي هجوم أوكراني خلال الهدنة التي اقترحها بوتين

أكد الكرملين أن الجيش الروسي سيرد "على الفور" على أي هجوم أوكراني خلال الهدنة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد من الثامن إلى العاشر من أيار.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن لم يمتثل نظام كييف واستمر في محاولة ضرب مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد بشكل مناسب على الفور".