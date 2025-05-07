تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا في أول تصويت

تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا حوالى الساعة 19,00 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى أن أول تصويت للكرادلة الـ133 في المجمع الانتخابي لم يُفض لانتخاب بابا جديد، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.وشاهد آلاف المؤمنين والزوار في ساحة القديس بطرس الدخان المتصاعد بعدما انتظروا أكثر من ثلاث ساعات لمعرفة نتيجة اليوم الأول من اجتماعات الكرادلة التي تقام بسرية خلف أبواب مغلقة.