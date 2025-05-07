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الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية
أخبار دولية
2025-05-07 | 16:15
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الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية
أكدت الامارات الأربعاء أنها "لا تعترف" بقرار الحكومة المرتبطة بالجيش السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ عامين.
وقالت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاماراتية "دولة الامارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان" المقر الموقت للحكومة السودانية، "باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
أخبار دولية
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