حماس تقول إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع جنود إسرائيليين في مدينة رفح

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع جنود إسرائيليين في رفح رغم الحصار الإسرائيلي للمدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.