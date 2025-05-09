السفير الأميركيّ لدى إسرائيل: إسرائيل وحماس لن تشاركا في توزيع المساعدات داخل غزة

أكّد السفير الأميركيّ لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن تشاركا في توزيع المساعدات داخل غزة، لكن إسرائيل ستشارك في توفير الأمن هناك.



وقال هاكابي في مؤتمر صحافيّ: "سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكريّ اللازم لأنها منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء أو حتى في إدخاله إلى غزة".



وردا على سؤال عما إذا كانت إمدادات المساعدات مشروطة بالتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أوضح هاكابي أنّ المساعدات الإنسانية لن تعتمد على أي شيء غير قدرتهم على إيصال الغذاء إلى غزة.



وشدد على أنّها لن ترتبط بأمور أخرى تتعلق بالعمل العسكريّ.