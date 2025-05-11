منظمة مساعدة الرهائن العالمية: التصريحات أو البيانات الرسمية المتعلقة بأي تطورات بشأن تايس تصدر عن عائلته فقط

أعلنت منظمة مساعدة الرهائن العالمية، أنها على علم بالتقارير والأخبار المتداولة في خلال الساعات الـ48 الماضية بشأن الصحفي الأميركي أوستن تايس.



وقالت المنظمة في بيان: "بصفتنا الجهة المخوّلة من قبل عائلة تايس للمساعدة في البحث عنه، نودّ التوضيح أن التصريحات أو البيانات الرسمية المتعلقة بأي تطورات جارية تصدر فقط عن العائلة، إمّا مباشرة أو من خلال منظمة مساعدة الرهائن، وفقط بعد التحقق من المعلومات والتأكد منها".



وطلبت المنظمة من جميع وسائل الإعلام والجمهور الامتناع عن التكهنات، خصوصًا في خلال عطلة عيد الأم في نهاية الأسبوع، وإعطاء العائلة المساحة والخصوصية التي تستحقها إلى حين صدور بيان رسمي".



وجدّد التزامها الكامل بدعم عائلة تايس وجميع عائلات المحتجزين في سعيهم نحو الحقيقة والعدالة.



وأكدت منظمة مساعدة الرهائن أنها لا تتلقى أي تمويل من أي حكومة، لافتة الى أنها تعتمد بالكامل على تبرعات الجمهور، وأن أي ادعاءات تفيد بأن مهمتها مموّلة من حكومة خليجية هي ادعاءات باطلة تمامًا وتندرج ضمن حملة تضليل.