وزير الخارجية الإيراني يتوجه الإثنين الى الإمارات قبل زيارة ترامب

يتوجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الإمارات الإثنين، وفق ما أعلن مكتبه، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الدولة الخليجية.



وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عراقجي الذي زار السعودية وقطر، وهما محطتان مدرجتان في جولة ترامب، سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين "حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".