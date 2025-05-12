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23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن

أخبار دولية
2025-05-12 | 14:52
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23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن
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23 مليون دولار دعم سعودي للحد من انعدام الغذاء في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقتي تعاون مشترك مع مؤسستين للمجتمع المدني في اليمن لتقديم 86.810 مليون ريال سعودي (نحو 23.14 مليون دولار) للحد من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررا في البلاد.

ويواجه الملايين الجوع في اليمن بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين فضلا عن التصعيد بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية عن المركز القول إن عدد المستفيدين يبلغ 1.47 مليون شخص في محافظات الحديدة وتعز وعدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وسقطرى وحضرموت والمهرة ومأرب والجوف وحجة وصعدة.

أخبار دولية

دعم سعودي

الغذاء

اليمن

مركز الملك سلمان

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