نتنياهو: إطلاق الرهينة إيدان ألكسندر جاء بعد ضغوط عسكرية مارسها الجيش وسياسية مارسها ترامب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطلاق الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر جاء بعد ضغوط عسكرية مارسها الجيش الإسرائيلي وأخرى سياسية مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث إلى ترامب اليوم، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن التزامه تجاه إسرائيل.