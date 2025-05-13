الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة توافق على بيع الإمارات مروحيات عسكرية بأكثر من مليار دولار
أخبار دولية
2025-05-12 | 23:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الولايات المتحدة توافق على بيع الإمارات مروحيات عسكرية بأكثر من مليار دولار
أعلنت الإدارة الأميركية الإثنين أنّ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبيع الإمارات العربية المتّحدة ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن للقيام بجولة شرق أوسطية تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتنطوي رحلة ترامب هذه على دلالات اقتصادية يأمل أن تكون غنية بعقود اقتصادية ضخمة يرجح أن تتراوح من الدفاع إلى الطيران، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا بحلول سياسية بشأن إيران وغزة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إنّ هذه الصفقة "ستساهم في السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي مهم".
أخبار دولية
المتحدة
توافق
الإمارات
مروحيات
عسكرية
بأكثر
مليار
دولار
التالي
منظمة الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17"
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-27
واشنطن توافق على بيع قطر مسيّرات بـ1,96 مليار دولار
أخبار دولية
2025-03-27
واشنطن توافق على بيع قطر مسيّرات بـ1,96 مليار دولار
0
أخبار دولية
2025-04-16
الولايات المتحدة توافق على بيع المغرب 600 صاروخ ستينغر
أخبار دولية
2025-04-16
الولايات المتحدة توافق على بيع المغرب 600 صاروخ ستينغر
0
أخبار دولية
2025-04-01
الولايات المتحدة توافق على بيع الفيليبين مقاتلات
أخبار دولية
2025-04-01
الولايات المتحدة توافق على بيع الفيليبين مقاتلات
0
أخبار دولية
2025-04-25
مصادر لرويترز: ترامب يستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
أخبار دولية
2025-04-25
مصادر لرويترز: ترامب يستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:15
شي يتعهد توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي
أخبار دولية
00:15
شي يتعهد توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي
0
أخبار دولية
00:00
منظمة الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17"
أخبار دولية
00:00
منظمة الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17"
0
أخبار دولية
23:52
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات
أخبار دولية
23:52
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات
0
أخبار دولية
23:50
ترامب يتوجه إلى الخليج وعينه على عقد صفقات تجارية وسياسية
أخبار دولية
23:50
ترامب يتوجه إلى الخليج وعينه على عقد صفقات تجارية وسياسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-15
ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل
خبر عاجل
2025-03-15
ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
0
فنّ
2025-03-21
بمناسبة عيد الأم... باميلا الكيك توجه رسالة مؤثرة إلى والدتها (صورة)
فنّ
2025-03-21
بمناسبة عيد الأم... باميلا الكيك توجه رسالة مؤثرة إلى والدتها (صورة)
0
أخبار لبنان
01:30
959 مرشحاً في البقاع الغربي... و6 بلديات تفوز بالتزكية
أخبار لبنان
01:30
959 مرشحاً في البقاع الغربي... و6 بلديات تفوز بالتزكية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
أخبار لبنان
16:35
وزير الخارجية السابق ناصيف حتي لـ"عشرين 30": حتى قبل سقوط النظام في سوريا كان يمكن اعادة العديد من اللاجئين
0
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
أخبار لبنان
16:07
نعيم قاسم: نحن شركاء في العهد الجديد... ونريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان
0
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
أخبار لبنان
15:11
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مستشفى دير القمر الحكومي بارقة أمل صحية في الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مستشفى دير القمر الحكومي بارقة أمل صحية في الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الفاتيكان... دعم للصحفيين في وجه القمع
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الفاتيكان... دعم للصحفيين في وجه القمع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرئيس الأميركي يصل غداً إلى الشرق الأوسط... إليكم أبرز محطات الجولة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرئيس الأميركي يصل غداً إلى الشرق الأوسط... إليكم أبرز محطات الجولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء الرابع بين أميركا وإيران في سلطنة عمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء الرابع بين أميركا وإيران في سلطنة عمان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتخابات بيروت: حرص على المناصفة من دون أي ضمانات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
في لبنان قيمة الحياة... برصاصة طائشة
2
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
3
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
خبر عاجل
11:18
"الداخلية" تعلن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون
4
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
5
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
6
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
أمن وقضاء
13:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زغرتا
8
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
أمن وقضاء
14:42
اليونيفيل: عثرنا على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More