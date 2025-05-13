حماس: إطلاق سراح ألكسندر جاء نتيجة اتصالات جادة مع واشنطن وليس الضغوط العسكرية الإسرائيلية

أكدت حركة "حماس" اليوم أن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر كان "ثمرة" للاتصالات مع الإدارة الأميركية، ولم يأت نتيجة للضغوط العسكرية الإسرائيلية.



وقالت "حماس" في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه :"إن عودة عيدان ألكسندر ثمرة الاتصالات الجادة مع الإدارة الأميركية وجهود الوسطاء، وليس نتيجة للعدوان الصهيوني أو وهم الضغط العسكري".