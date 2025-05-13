ماكرون: روسيا ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم توافق على وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أنه يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الخدمات المالية والنفط والغاز كأهداف محتملة.



وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية: "نعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة إذا رفضت موسكو تطبيق وقف إطلاق النار".



وأضاف: "ننسق في هذا الصدد".



وتتوافق تعليقات ماكرون مع تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي قال في وقت سابق اليوم إن الحلفاء الأوروبيين "سيشددون العقوبات" على روسيا إذا لم يوافق الرئيس فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار.