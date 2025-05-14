وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..

اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة".وقال عقب القمة الخليجية الاميركية "واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".واضاف "الرياض تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين واشنطن وإيران وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية".واعتبر ان "الشعب السوري يستحق فرصة لمستقبل أفضل"، وأمل في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.