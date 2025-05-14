الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
أخبار دولية
2025-05-14 | 06:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
0
min
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة".
وقال عقب القمة الخليجية الاميركية "واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".
واضاف "الرياض تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين واشنطن وإيران وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية".
واعتبر ان "الشعب السوري يستحق فرصة لمستقبل أفضل"، وأمل في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
أخبار دولية
الخارجية
السعودي:
واشنطن
والرياض
اتفقتا
إنهاء
الحرب
غزة..
التالي
الكرملين: بوتين تلقى دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يحدد بعد
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:04
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن
آخر الأخبار
06:04
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن
0
آخر الأخبار
06:03
وزير الخارجية السعودي: التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة
آخر الأخبار
06:03
وزير الخارجية السعودي: التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة
0
آخر الأخبار
09:16
توقيع اتفاقيات اقتصادية بين واشنطن والرياض عقب القمة التي جمعت ترامب بولي العهد السعودي في الرياض
آخر الأخبار
09:16
توقيع اتفاقيات اقتصادية بين واشنطن والرياض عقب القمة التي جمعت ترامب بولي العهد السعودي في الرياض
0
أخبار دولية
2025-03-08
وزير الخارجية الأميركي لنظيره الأوكراني: ترامب مصمم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن
أخبار دولية
2025-03-08
وزير الخارجية الأميركي لنظيره الأوكراني: ترامب مصمم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
0
أخبار دولية
08:03
نتنياهو: ماكرون يدعم حماس
أخبار دولية
08:03
نتنياهو: ماكرون يدعم حماس
0
أخبار دولية
06:58
الكرملين: بوتين تلقى دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يحدد بعد
أخبار دولية
06:58
الكرملين: بوتين تلقى دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يحدد بعد
0
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-01
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
أخبار لبنان
2025-05-01
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
0
آخر الأخبار
2025-01-19
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 46913 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 110750 في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأوّل 2023
آخر الأخبار
2025-01-19
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 46913 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 110750 في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأوّل 2023
0
خبر عاجل
04:18
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: فرصة لبنان تأتي مرةً في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه ولبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله
خبر عاجل
04:18
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: فرصة لبنان تأتي مرةً في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه ولبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله
0
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
أخبار دولية
08:20
ترامب يلتقي الشرع ويدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
تقارير نشرة الاخبار
06:58
المواقف التي صدرت في الرياض بشأن وقف حرب غزة على طاولة البحث بين نتنياهو وويتكوف
0
أخبار دولية
06:16
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
أخبار دولية
06:16
وزير الخارجية السعودي: واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة..
0
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
أخبار دولية
04:35
ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
0
أخبار دولية
02:20
ترامب يشارك في القمة الخليجية الاميركية في الرياض قبل توجهه الى قطر والإمارات
أخبار دولية
02:20
ترامب يشارك في القمة الخليجية الاميركية في الرياض قبل توجهه الى قطر والإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
2
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
3
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
فنّ
13:49
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
4
خبر عاجل
14:45
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
خبر عاجل
14:45
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
5
أخبار دولية
10:26
"الأكبر في التاريخ"... واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار
أخبار دولية
10:26
"الأكبر في التاريخ"... واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار
6
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
7
أخبار دولية
23:52
زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن
أخبار دولية
23:52
زلزال يضرب اليونان بقوة 6.3 درجة وارتداداته تصل مصر ولبنان والأردن
8
خبر عاجل
11:34
ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه
خبر عاجل
11:34
ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More