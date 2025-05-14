توقيع اتفاقيتين بين قطر وأميركا

وقّع الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب اتفاقيتين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الأولى في مجال الطيران والثانية في الشؤون الدفاعية.



وأكّد ترامب، خلال التوقيع، أنّ الخطوط الجوية القطرية طلبت أكثر من 160 طائرة بوينغ وأنّ اتفاق الخطوط القطرية مع بوينغ يتجاوز 200 مليار دولار.



وقال: "سننجح في التعامل مع ملف إيران".



ولفت إلى أنّهما بحثا ملفات روسيا وأوكرانيا وكذلك إيران.



وشدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على أنّ الدوحة وواشنطن ستذهبان إلى "مستوى آخر" من العلاقات بعد.