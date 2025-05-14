عقوبات أميركية جديدة متعلقة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.



وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة بأنّ العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات في الصين وإيران.