الخارجية الأميركية: روبيو ونتنياهو ناقشا ملفي سوريا وإيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحث ملفي سوريا وإيران خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.



وقالت في بيان، إن روبيو أكد لنتنياهو "التزام أميركا العميق" بعلاقتها مع إسرائيل والتزامها "الثابت" بأمن إسرائيل.