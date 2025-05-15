البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس عن اتفاقات تزيد قيمتها الإجمالية عن 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات، منها التزام حجمه 14.5 مليار دولار بين بوينج وجنرال إلكتريك للطيران والاتحاد للطيران.



