دبلوماسي إيراني يؤكد أنه بحث مع الأوروبيين مسار المفاوضات النووية مع واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران عرضت خلال محادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقدت في تركيا الجمعة، مسار المفاوضات النووية التي تجريها مع الولايات المتحدة.



وكتب غريب آبادي على منصة إكس: "تبادلنا وجهات النظر وبحثنا آخر ما وصلت إليه المباحثات غير المباشرة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات". أضاف: "سنلتقي مجددا لاستكمال المحادثات في حال لزم الأمر".