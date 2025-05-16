ترامب لفوكس نيوز: إيران تريد التجارة مع أميركا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تريد التجارة مع الولايات المتحدة.



وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز.



وقال ترامب في المقابلة التي أجريت قبل مغادرته أبوظبي بعد جولة في الشرق الأوسط استمرت أربعة أيام: "إيران تريد التجارة معنا، حسنا؟ إذا كان بوسعكم أن تصدقوا فأنا موافق على ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية الحسابات وتحقيق السلام".



وأضاف ترامب، الذي يحث طهران على إبرام اتفاق نووي، "لكنني أخبرت إيران أننا إذا عقدنا اتفاقا فستكونون سعداء للغاية".