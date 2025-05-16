حماس تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دعت حركة حماس، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعدما أطلقت الحركة سراح جندي إسرائيلي - أميركي رهينة، هذا الأسبوع.



وقال المسؤول في الحركة طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن الحركة "تنتظر وتتوقع من الإدارة الأميركية مزيدا من الضغوطات على حكومة نتنياهو لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، الغذائية والدوائية والوقود للمشافي في قطاع غزة بشكل فوري"، مؤكدا أن هذا كان جزءا من "التفاهمات مع الموفدين الأميركيين في خلال اللقاءات التي عقدت الاسبوع الماضي والتي بموجبها أطلقت الحركة سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي، عيدان الكسندر".