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خامنئي: تصريحات ترامب "لا تستحق الرد"... وإسرائيل ورم سرطاني خطير يجب استئصاله

أخبار دولية
2025-05-17 | 05:48
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خامنئي: تصريحات ترامب &quot;لا تستحق الرد&quot;... وإسرائيل ورم سرطاني خطير يجب استئصاله
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خامنئي: تصريحات ترامب "لا تستحق الرد"... وإسرائيل ورم سرطاني خطير يجب استئصاله

رأى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بلاده خلال زيارته لمنطقة الخليج "لا تستحق الرد عليها".

ولفت خامنئي الى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد السلام، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي بأن على إيران الإسراع في قبول مقترح أميركي متعلق ببرنامجها النووي وإلا "سيحدث ما لا يُحمد عقباه".
 
واعتبر أن على الولايات المتحدة "أن تغادر المنطقة، وستغادرها".

وقال خامنئي: "بعزم من دول المنطقة، يجب على أميركا أن تغادر هذه المنطقة، وستغادرها"، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأميركي الفاشل الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأميركي.

من جهة أخرى، اعتبر خامنئي أن إسرائيل "ورم سرطاني خطير ومميت في المنطقة"، ويجب استئصاله من جذوره.

ونقلت وسائل إعلام رسمية قوله: "لا شك أن مصدر الفساد والحرب والصراع في هذه المنطقة هو النظام الصهيوني - وهو ورم سرطاني خطير ومميت في المنطقة - ويجب استئصاله من جذوره، وسيُستأصل".

أخبار دولية

إيران

خامنئي

ترامب

إسرائيل

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