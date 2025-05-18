السلطات السورية تعلن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على الاطاحة بحكم بشار الأسد.



وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".