خمسة قتلى في تصادم مروحيّتين في فنلندا

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء اصطدام مروحيتين وتحطمهما في فنلندا السبت، حسبما أفادت الشرطة.



وقال المفتش العام يوهانس سيريلا في بيان: "قتل خمسة أشخاص في حادث المروحية قرب مطار أورا السبت".



وبحسب بيانات كل من المروحتين، كانت إحداهما تنقل ثلاثة أشخاص والثانية شخصين. وهما أقلعتا من تالين في استونيا، وكانتا في طريقهما الى مدينة بيكايرفي الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من مكان الحادث.



وأفادت وسائل إعلام بأن القتلى الخمسة هم رجال أعمال.



ووقع الحادث غرب العاصمة هلسنكي قرابة منتصف النهار، ولم تكشف السلطات بعد سبب وقوعه.