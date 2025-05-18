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سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تصطدم بجسر بروكلين في نيويورك

أخبار دولية
2025-05-18 | 05:27
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سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تصطدم بجسر بروكلين في نيويورك
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سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تصطدم بجسر بروكلين في نيويورك

اصطدمت سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين مساء السبت، ما أدى إلى كسر صواريها الثلاث وإطلاق عملية إنقاذ أسفل المعلم الشهير في مدينة نيويورك.

وأكدت البحرية المكسيكية على منصة إكس أن السفينة "كواوتيموك" التي بنيت عام 1982، تضررت في "الحادثة المؤسفة"، مشيرة الى أن حالة من كانوا على متنها "قيد المراجعة" من جانب السلطات المحلية.
 
 
 

أخبار دولية

سفينة

جسر بروكلين

نيويورك

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