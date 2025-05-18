بابا الفاتيكان الجديد: لضرورة أن تظل الكنيسة متمسكة بإرثها المتجذر من دون أن تصبح منعزلة

تعهد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بالحفاظ على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والحث على مواجهة التحديات العصرية.



وأكد البابا ليو، خلال قداس الاحتفال بتنصيبه، ضرورة أن تظل الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار عضو متمسكة بإرثها المتجذر من دون أن تصبح منعزلة.



وقال إنّه لا مجال للدعاية الدينية أو استخدام القوة في مستقبل المؤسسة.



وكرّر أولويات سلفه البابا الراحل فرنسيس.



وانتقد البابا ليو النّظام الاقتصاديّ العالميّ، واصفًا إيّاه بأنّه "يستغل موارد الأرض ويهمش الأكثر فقرًا".



وحذّر من مركزية السلطة في الفاتيكان، مؤكّدًا أنّه سيسعى إلى الحكم "من دون استسلام لإغراء الاستبداد".