رئيس وزراء بريطانيا يبحث الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا

أعلنت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.



وكشفت المتحدثة أن الزعماء بحثوا أيضا استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.



وذكرت أن الزعماء ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وأن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات السلام على محمل الجد.