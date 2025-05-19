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اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل بعد تفشي إنفلونزا الطيور

أخبار دولية
2025-05-19 | 00:20
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اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل بعد تفشي إنفلونزا الطيور
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اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل بعد تفشي إنفلونزا الطيور

أعلن مسؤول بوزارة الزراعة اليابانية أن اليابان علّقت استيراد لحوم الدواجن من مدينة مونتينيغرو في جنوب البرازيل والدواجن الحية من ولاية ريو غراندي دو سول في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور.

ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد أن أكدت البرازيل، أكبر دولة مُصدرة للدجاج في العالم، أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الدجاج من البرازيل، وقد يؤثر انتشار إنفلونزا الطيور في البرازيل على سوق اللحوم في اليابان حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بالفعل.

وأشارت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الى أن معدل الاكتفاء الذاتي لليابان من لحوم الدواجن بما يشمل المنتجات المصنعة يبلغ حوالي 65 بالمئة.

وفي السنة المالية 2024، التي انتهت في 31 آذار، استوردت اليابان حوالي 429 ألف طن من لحوم الدجاج من البرازيل وهو ما يمثل 70 بالمئة تقريبا من واردات لحوم الدواجن باستثناء المنتجات المصنعة.

وقال مسؤول في الوزارة: "سنراقب عن كثب تأثير ذلك على التوزيع المحلي وأحوال السوق".
 

أخبار دولية

اليابان

الدواجن

البرازيل

إنفلونزا الطيور

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