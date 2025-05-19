ستارمر: الاتفاق الدفاعيّ والتجاريّ الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبيّ يمثل حِقبة جديدة

أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، أنّ الاتفاق الدفاعيّ والتجاريّ الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبيّ يمثل حِقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكل.

ولفت في تصريحات للصحافيين إلى أنّ “هذه القمة الاولى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبيّ إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة.

وأضافت: "الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون".

وأكّدت أنّ الحكومة تعمل مع حلفائها لتنسيق موقف إزاء هذا الصراع.