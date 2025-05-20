توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن

وقَّع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مع نظيرِه الاردني أيمن الصفدي اتفاقاً لانشاء مجلس تنسيق أعلى بين البلدين، يتضمن خططاً أردنية في ملفي اعادة الاعمار وعودة اللاجئين السوريين.