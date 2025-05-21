إسبانيا "تندد بشدة" بطلقات النار الإسرائيلية خلال زيارة الدبلوماسيين الضفة الغربية

ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية "بشدّة" بإطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وجاء في بيان مقتضب تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة".