إيران: سنعتبر أميركا متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن إسرائيل ربما تستعد لشن ضربات على إيران.