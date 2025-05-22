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مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب

أخبار دولية
2025-05-22 | 09:15
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مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب
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مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لصالح مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، مثل تمديد التخفيضات الضريبية التي أطلقها خلال ولايته الأولى.
     
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة.
      
وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه".
     
وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.
     
 

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