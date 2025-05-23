ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة جدا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع "قليلة جدا ومتأخرة جدا".



وقال المتحدث: "هذا قليل جدا ومتأخر جدا وبطيء جدا.. يتعلق الأمر الآن بزيادتها بشكل كبير... وضمان وصول هذه المساعدات إلى الناس حتى تنتهي المعاناة في قطاع غزة".