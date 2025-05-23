مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس: قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس برس أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق وتلقت دعما من طهران، غادروا سوريا، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم.



وأكد قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق" الى دول عدة بينها لبنان".



وأوضح أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" الى السلطات بعيد الإطاحة ببشار الأسد. وهو ما أكده مصدر فلسطيني ثان من فصيل صغير في دمشق.