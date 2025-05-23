انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين واشنطن وطهران في روما

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي والتي عقدت في روما.



وقال بدر البوسعيدي عبر منصة اكس "انتهت اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسما"، مبديا امله أن يتم توضيح "القضايا العالقة" في الأيام المقبلة.