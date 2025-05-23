السفير الأميركيّ لدى تركيا: رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسيّ

أعلن السفير الأميركيّ لدى تركيا توم باراك توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات عن دمشق.



وكتب باراك في منشور على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيا، وسيمنح الشعب السوريّ فرصة لمستقبل أفضل".

