الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية بشأن التطورات بغزة... هذا ما بحثه
أخبار دولية
2025-05-23 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية بشأن التطورات بغزة... هذا ما بحثه
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اجتماع عقده وفد للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة ضم رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.
وجرى في خلال الاجتماع، بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة.
كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
أخبار دولية
للجنة
الوزارية
المكلّفة
القمة
العربية
التطورات
بغزة...
التالي
16 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
إجتماع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-09
اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين تعقد اجتماعها الرابع
أخبار لبنان
2025-05-09
اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين تعقد اجتماعها الرابع
0
أخبار دولية
2025-05-17
بدء القمة العربية في بغداد وغزة تهيمن على جدول الأعمال
أخبار دولية
2025-05-17
بدء القمة العربية في بغداد وغزة تهيمن على جدول الأعمال
0
أخبار دولية
2025-03-04
الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة
أخبار دولية
2025-03-04
الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة
0
أخبار دولية
2025-02-28
غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة
أخبار دولية
2025-02-28
غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:43
أميركا تصدر ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا
أخبار دولية
16:43
أميركا تصدر ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا
0
أخبار دولية
16:34
الاتحاد الأوروبي ملتزم التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى "الاحترام" وليس "التهديدات"
أخبار دولية
16:34
الاتحاد الأوروبي ملتزم التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى "الاحترام" وليس "التهديدات"
0
أخبار دولية
16:33
الشرطة الألمانية: لا مؤشر إلى "دافع سياسي" وراء هجوم هامبورغ
أخبار دولية
16:33
الشرطة الألمانية: لا مؤشر إلى "دافع سياسي" وراء هجوم هامبورغ
0
أخبار دولية
15:38
مسؤول أميركي كبير: مباحثات "بناءة" مع إيران وإحراز "تقدم"
أخبار دولية
15:38
مسؤول أميركي كبير: مباحثات "بناءة" مع إيران وإحراز "تقدم"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-05-02
إليكم أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-05-02
إليكم أهمية قانون استقلالية القضاء الجديد (الجمهورية)
0
موضة وجمال
2025-05-18
كايلي جينر تخطف الأنظار بملابس بحر بقيمة 10 آلاف دولار... والجمهور يحسد حبيبها (صور)
موضة وجمال
2025-05-18
كايلي جينر تخطف الأنظار بملابس بحر بقيمة 10 آلاف دولار... والجمهور يحسد حبيبها (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-11
الجمهور اللبناني على موعد الليلة مع سهرة من حفلة لفرقة كركلا
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-11
الجمهور اللبناني على موعد الليلة مع سهرة من حفلة لفرقة كركلا
0
أمن وقضاء
2025-04-30
توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة
أمن وقضاء
2025-04-30
توقيف عصابة أقدم أفرادها على سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا في الكورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين تخوض معارك انتخابية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين تخوض معارك انتخابية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين عشية الاستحقاق البلدي والاختياري: هدوءٌ ما قبل العاصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جزين عشية الاستحقاق البلدي والاختياري: هدوءٌ ما قبل العاصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في صور ابناء القرى المدمرة يقترعون في عاصمة القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في صور ابناء القرى المدمرة يقترعون في عاصمة القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هكذا تبدو الاجواء عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية...
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هكذا تبدو الاجواء عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
2
أمن وقضاء
05:25
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:25
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه
3
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
5
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
6
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
7
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
8
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More