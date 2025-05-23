تحطم هليكوبتر قرب بلدة ناريشكينو في منطقة روسية

تحطمت طائرة هليكوبتر قرب بلدة ناريشكينو في منطقة أوريول الروسية، ما أسفر عن مقتل طاقمها، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المنطقة العسكرية في موسكو.



وقالت الوكالة إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ سبب تحطم الطائرة هو خلل فني.



وأكّد حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف، عبر قناته على تيليغرام أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين بين السكان المحليين وإن فرق الإطفاء تعمل في مكان الحادث.