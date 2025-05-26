رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بتسريع المفاوضات التجارية مع واشنطن بعد "مكالمة جيدة" مع ترامب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها أجرت "مكالمة جيدة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من أوروبا، متعهدة بأن تتحرك "بسرعة" للتوصل الى اتفاق مع واشنطن.



وقالت الزعيمة الأوروبية التي تدير السياسة التجارية للتكتل في منشور على منصة اكس إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتقاسمان العلاقة التجارية الأكثر أهمية والأوثق في العالم".



وأضافت: "أوروبا مستعدة لدفع المفاوضات قدما بسرعة وحسم وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من تموز".



