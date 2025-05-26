مؤسسة إغاثة غزة تبدأ بتوزيع المساعدات داخل القطاع اليوم

أعلنت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، أنها ستبدأ بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر اليوم الاثنين.



وقالت المنظمة في بيان، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية: "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".