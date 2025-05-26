بقائي ينفي الانباء عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة خلال أيام

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، أنّ زيارة رئيس الجمهورية الإيرانيّ إلى عُمان تأتي ردًا على دعوة سابقة من سلطان عُمان، مؤكّدًا أنّه خُطّط لها مسبقًا.

ولفت إلى أنّه من الطبيعيّ أن يُتطرق خلال هذه الزيارة إلى تطورات مختلفة في المنطقة، بما في ذلك مسألة المفاوضات بين إيران وأميركا.

وقال: “لكن هذا لا يعني أن هذا الموضوع هو من محاور الزيارة أو أن هناك مفاوضات مخطط لها مع الجانب الأميركي على هامشها”.

وأعلن أنّ الرئيس الإيرانيّ سيكون في مسقط الثلاثاء والأربعاء، “وبالتالي فإن الأنباء التي تتحدث عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا خلال هذه الأيام غير صحيحة”.

وأكّد بقائي أنّ هذه الزيارة هي زيارة ثنائية تهدف إلى تعزيز العلاقات الطيبة والودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان.