بن غفير يدخل باحات المسجد الأقصى

وصل وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الإثنين إلى باحات المسجد الأقصى يرافقه عدد من أعضاء حزبه وذلك ضمن فعاليات إحياء "يوم القدس" وذكرى ضم إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967.



وقال بن غفير في مقطع فيديو على "تلغرام"، بينما كان في باحات المسجد الأقصى وخلفه يظهر مسجد قبة الصخرة: "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد".

