الكرملين ردا على تصريحات ترامب: المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند بوتين



أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المصلحة الوطنية هي الأهم بالنسبة للزعيم الروسي فلاديمير بوتين.



وجاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بوتين "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع كييف.



وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحفيين، أن اجتماعا محتملا بين بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لابد أن يعقد بعد تحضيرات ومحادثات.