المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: روبيو دعا لافروف إلى حوار بنّاء وبحسن نيّة مع أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، نظيره الروسيّ سيرغي لافروف، إلى إجراء محادثات سلام "بحسن نيّة" مع أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إنّ روبيو جدّد التأكيد، خلال مكالمة هاتفية، على "دعوة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إلى حوار بنّاء وبحسن نيّة مع أوكرانيا باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب".