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الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
أخبار دولية
2025-05-29 | 18:43
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الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
دان الأردن اعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قراراتها هناك "غير شرعية".
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، "بأشدّ العبارات" إعلان سموطريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وشدد المتحدث الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة على أن "كل إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
أخبار دولية
الأردن
إسرائيل
مستوطنة
الضفة الغربية
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