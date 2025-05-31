إعلام رسمي: إيران تقول إن تقرير وكالة الطاقة الذرية له دوافع سياسية

نقلت وسائل إعلام رسمية عن إيران قولها، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها".



وأكدت إيران أنها ستتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.