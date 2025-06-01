ثلاثة قتلى ونحو خمسين جريحًا في حريق في مستشفى ألماني

أدى حريق مجهول السبب إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو خمسين آخرين خلال ليل السبت الأحد في مستشفى في هامبورغ في شمال ألمانيا، بحسب حصيلة للشرطة.



وبلغ عدد المصابين 55 من بينهم ثلاثة بين الحياة والموت.



وأفادت مصادر أمنية بأن أعمار القتلى الثلاثة تراوح بين 84 و87 عامًا.



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لورينز هارتمان إن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل في غرفة في جناح المسنين في منشأة مارين كرانكنهاوس في المدينة.



وأضاف أنه "تم إجلاء العديد من كبار السن والمعوقين عبر الممرات"، وذلك بفضل تدخل نحو 220 منقذًا.



وأوضح المتحدث أن "الإطفائيين سيطروا بسرعة على الحريق ومنعوا انتشار النيران إلى غرف مرضى أخرى".



وتقوم إدارة التحقيقات الجنائية في هامبورغ بالتحقيق في أسباب الحريق التي لم تحدد بعد.